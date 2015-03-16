Посольство України в Австрії відмовилось від урочистості до Дня Перемоги з дипломатами РФ

Про це йдеться у листі посла України в Австрії Олександра Щерби російському послу, який дипломат розмістив на своїй сторінці в соцмережі, передає "Новое время".

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Зокрема, український дипломат повідомив своєму російському колезі - послу РФ в Австрії Сергію Нечаєву - про намір покладати вінки до пам'ятника воїнам-визволителям у зв'язку з святкуванням визволення Європи від фашизму окремо.

"На жаль, у зв'язку з триваючою російською окупацією української території, а також прямою агресією проти України, яка ведеться зброєю Росії, під прапорами Росії, руками громадян Росії, ми будемо проводити пам'ятні заходи окремо від представників Росії", - йдеться в повідомленні

У той же час, український посол висловив надію, що час, коли українські та російські посли знову будуть "разом покладати квіти до могил своїх дідів в Європі" ще повернеться. "Але шлях до примирення і прощення буде неблизький", - йдеться в листі.