Давидович: позачергові вибори відбуваються за скороченою процедурою

Центральна виборча комісія упорається з проведенням дострокових виборів, якщо буде поставлено таке завдання.

Про це сказав голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ, відповідаючи на запитання газети “Дзеркало тижня”.

“Якщо перед ЦВК буде поставлено завдання провести дострокові вибори, то ми з цим упораємося”, - сказав голова Комісії, зазначивши: “Я не бачу тут проблеми”. При цьому він додав: “Але - якщо буде прийнято політико-правове рішення. Є закон, згідно з яким позачергові вибори проводяться у строк шістдесят днів, і його слід виконувати. Безперечно, є протиріччя, оскільки за такі строки не всі процедури можна провести в належному обсязі і в повній відповідності до закону. Якщо постане необхідність, ми будемо аналізувати цю ситуацію. Все буде виконано. Але деякі процедури потребують осмислення. За 60 днів потрібно провести вибори. Це - норма, визначена Конституцією. А вже як їх проводити - будемо визначатися”.

“Зараз ми якраз зібрали людей і радимося”, - зокрема, повідомив Я.ДАВИДОВИЧ. За його словами, “рішення про проведення дострокових виборів ще не прийнято і, може, взагалі не буде прийнято, але ми маємо бути готові до будь-якої ситуації”.

У цьому контексті голова ЦВК зауважив, що “вибори можуть коштувати приблизно 350 мільйонів, а не 500, як про це дехто заявляє”.

“Із 350 мільйонів 14 ми маємо зекономлених з минулих виборів народних депутатів України. В законі є норма, відповідно до якої комісії працюють місяць після встановлення результатів виборів, точніше - 20 днів до голосування і місяць після голосування треба платити гроші людям. Якщо скоротити цей термін, то можна додатково заощадити кошти. Взагалі ми бачимо чимало можливостей переглянути певні статті видатків у цих питаннях”, - пояснив голова ЦВК. Він також зазначив, що “однозначно не можна сказати, скільки будуть коштувати дострокові вибори, оскільки їх треба детально проаналізувати, а ми не можемо цього робити, бо немає на сьогодні для цього правової підстави”. На його думку, “провокувати ж суспільство на якісь заходи ми не можемо, бо нас звинуватять у тому, що ЦВК, не маючи рішення про дострокові вибори, намагається їх організовувати”.

Зазначивши, що всі процедури “в умовах дострокових виборів наполовину скорочуються і тому потребуватимуть мобілізації як Центральної виборчої комісії і місцевих органів влади, так і співробітників виборчих дільниць”, Я.ДАВИДОВИЧ додав: “.. усі усвідомлюють, що дострокові вибори - це світова практика і скрізь вони відбуваються в скорочені терміни. Зрештою, в нас вже є чималий досвід проведення позачергових виборів за скороченою процедурою. Протягом 15 років місцеві вибори вже неодноразово проводилися і за скороченою процедурою”.