Законопроект про місцеве самоврядування на Донбасі відповідає інтересам України - політологи

Про це заявив політолог Тарас Березовець, коментуючи рішення РНБО щодо визначення окремих районів Донбасу з особливим порядком місцевого самоврядування, яке Президент Петро Порошенко пропонує затвердити Верховній Раді.

«Заяви політиків, які говорять про те, що Мінські угоди можна не виконувати, є безвідповідальними і небезпечними», - зазначив експерт.

За його словами, у разі невиконання пунктів Мінських угод Україна опиниться перед ризиком відновлення повномасштабних бойових дій на Сході.

«Українські політики, які закликають не дотримуватися Мінські угоди, повинні розуміти відповідальність за можливу загибель наших військовослужбовців, а також мирних громадян, які проживають на Сході», - підкреслив Тарас Березовець.

Політолог додав, що фракції «Батьківщина» і Радикальна партія своїм небажанням голосувати за законопроект Президента фактично взяли курс на розвал коаліції або намагаються таким чином торгуватися за посади в уряді.

Він зазначив, що в сформованій ситуації важливо те, що дані зміни до закону мають підтримку з боку фракції «Народного фронту», і з боку фракції Блоку Петра Порошенка, які є системоутворюючими в парламентській коаліції.

«Це не дивно, оскільки саме велика кількість ветеранів АТО знаходиться саме у складі фракції «Народний фронт», і вона більше за інших зацікавлена у встановленні миру на Донбасі», - сказав політолог.

У свою чергу політолог Віктор Небоженко також зазначив, що законопроект про визначення окремих районів Донбасу з особливим порядком місцевого самоврядування необхідно вжити.

«Закон, звичайно ж, треба приймати. Хоча б через те, що в України є зобов'язання перед «нормандським квартетом» і перед Францією і Німеччиною. Тому свою частину договору ми повинні виконати», - сказав він.

«Незважаючи на те, що цей закон не скоро зможе діяти, він повинен бути прийнятий для того, щоб не давати нашим військовим і політичним супротивникам аргументів, що Україна не прагне до миру. Все, що ми можемо зробити, - ми повинні зробити», - підкреслив політолог.

На його думку, це дозволить Україні продовжити сьогоднішнє перемир'я, яке вкрай важливо для оновлення армії.

«Зараз йде мобілізація, демобілізація, багато молоді приходить, і потрібно формувати серйозну стратегічну оборону. І в цьому сенсі треба погоджуватися на будь-яку форму домовленостей, які будуть зміцнювати Мінськ-1, Мінськ-2, а якщо треба буде, то й робити Мінськ-3. Тільки для того, щоб можна було довше продовжити годинник, тижні і місяці перемир'я, і для того, щоб мати можливість потім відновити конституційний порядок на захоплених агресором територіях», - сказала Небоженко.

«Закон треба приймати, і він буде реалізований тільки в міру того, як буде встановлюватися державний кордон України і з'являться чіткі межі округів, які увійдуть в особливу зону Луганська і Донецька», - резюмував він.