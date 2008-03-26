Ющенко обіцяє миротворцям у Косово виправити рішення Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що учасникам миротворчої операції в Косовому буде повернуто статус учасників бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на заходах до дня внутрішніх військ МВС України

Зокрема, заявив Президент, Кабінет Міністрів прийняв до виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо надання статусу бойових дій тим, хто брав участь в операціях в Косовому в складі ООН.

«Хочу заявити, що від всіх політичних сил вимагаю припинення спекуляцій щодо присутності українського миротворчого контингенту в Косовому», - наголосив Президент.

Він відзначив важливість присутності наших миротворців в Косовому, в тому числі і для безпеки нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, статус учасників бойових дій українським миротворцям у Косовому був скасований урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.