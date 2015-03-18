Прокуратура України направила Москві документи по справі Савченко

09:20, 18 березня 2015
Політика
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Прокуратура України відправила у московські слідчі органи за запитом Росії документи щодо заарештованої української льотчиці і народного депутата Надії Савченко.

REUTERS

Про це повідомив в Twitter адвокат Марк Фейгін.

"Тепер це докази по справі. [...] Ми знайшли перші додаткові докази, що Савченко не переходила кордон незаконно. Поки ми перевіряємо, але скоро вивалимо", - написав адвокат, знову закликавши припинити кримінальне переслідування Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Разом з тим, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті. В кінці січня 2015 року Савченко також звинуватили в незаконному перетині російського кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.

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У грудні вона оголосила голодування в знак протесту проти свого затримання.

5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодовку, яка тривала понад 80 днів.

14 березня українські лікарі більше 5 годин оглядали Савченко в московському СІЗО «Матроська тиша».

16 березня, вони повідомили, що стан її здоров'я відносно задовільний, однак пізніше адвокат заявив, що льотчиця відновила голодування.

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