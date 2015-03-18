Путін назвав українців та росіян "одним народом"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи в центрі Москви на концерті, присвяченому роковинам анексії українського Криму.

"Ми завжди в Росії вважали, що росіяни і українці - це один народ. Я так думаю і зараз. Звичайно, крайній націоналізм завжди шкідливий і небезпечний. Упевнений, що український народ дасть об'єктивну оцінку діяльності тих, хто довів країну до такого стану", - сказав Путін.

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"Ми, зі свого боку, зробимо, що від нас залежить, для того, щоб Україна пройшла цей складний період свого розвитку якнайшвидше, і все для того, щоб встановити нормальні міждержавні відносини", - заявив він.

Путін вважає, що Росія йтиме вперед і "долатиме труднощі, які ми легко створюємо самі для себе".

Він упевнений, що РФ подолає труднощі, які створюються ззовні, оскільки "це даремне заняття щодо Росії".

На думку Путіна, російський народ продемонстрував «дивовижну зібраність» в питанні анексії Криму.