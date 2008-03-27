Представник НАТО заспокоює Медведєва

Представник НАТО відкинув твердження майбутнього президента Росії Дмитра Медведєва про те, що можливе приєднання до Альянсу Грузії та України зашкодило би європейській системі безпеки.

Речник Альянсу Джеймс Аппатурай у відповідь на запитання Бі-Бі-Сізауважив, що передні розширення НАТО ніколи не мали негативних наслідків, а навпаки сприяли безпеці і стабільності у Європі.

Представник НАТО підтвердив, що на саміті Альянсу в Бухаресті наступного тижня буде обговорюватися питання можливого початку з Грузію та Україною процесу приготування до членства в організації.

Він також повторив, що вирішувати питання імовірного залучення нових членів в НАТО будуть лише члени організації, і жодна інша сторона не матиме права голосу у цьому питанні.