Влада Криму пояснила, що переслідує канал ATR за те, що він дає людям надію

Про це заявив голова окупаційної влади Сергій Аксьонов, пише РИА Новости.

За його словами, надія викликає в людей "почуття напруженості".

"Керівництву каналу пояснено, що нагнітати обстановку і викликати у населення почуття напруженості, пов'язане з тим, що канал дає надію на повернення Криму в Україну, підбурюючи інших людей до дій, говорити про те, як потім розправляться з тими, хто отримав російські паспорти, робота таких каналів на території республіки в нинішній напіввійськовий час неприпустима", - сказав Аксьонов.

Читайте такожРада безпеки ООН запросила Джемілєва обговорити ситуацію в окупованому КримуНагадаємо, Крим після окупації перетворився, за висловом українського омбудсмана, "півострів страху".

Самопроголошена влада проводять політику русифікації й агресивного націоналізму, переслідуючи українських і кримськотатарських активістів і змушуючи кримчан приймати російське громадянство.

Перед початком 2014 навчального року влада Криму заявила, що згідно з російськими законами, одержати повну середню освіту можна лише російською мовою.

В офісі каналу ATR, який веде мовлення не тільки російською, але і кримськотатарською й українською мовами, кілька разів проводили обшуки російські силовики. Каналу gjгрожують закриттям з 1 квітня.

Нагадаємо, сьогодні в Раді Безпеки ООН будуть обговорювати ситуацію в окупованому Криму.