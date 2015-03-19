Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму

Литва організовує засідання Ради безпеки щодо ситуації в окупованому Криму.

Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму. Про це повідомив голова Представництва України при ООН Юрій Сергеєв у Twitter. Читайте такожСвято на крові: у Москві тисячі людей відзначають річницю анексії Криму «Дружня Литва організовує арріа-засідання Ради безпеки щодо ситуації в окупованому РФ Криму. Запрошений Мустафа Джемілєв», - написав Сергеєв.

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