Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму

08:55, 19 березня 2015
Світ
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Литва організовує засідання Ради безпеки щодо ситуації в окупованому Криму.

Совет Безопасности ООН / un.org

Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив голова Представництва України при ООН Юрій Сергеєв у Twitter.

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«Дружня Литва організовує арріа-засідання Ради безпеки щодо ситуації в окупованому РФ Криму. Запрошений Мустафа Джемілєв», - написав Сергеєв.

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