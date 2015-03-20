Рада у п'ятницю заслухає Кабмін щодо тарифів та енергоресурсів / gazeta.lviv.ua

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, пише Lb.ua.

Також на засіданні буде розглянуто законопроект 1421 про надання права присвоєння звання Героя України іноземцям та особам без громадянства за вчинення геройського вчинку, пов'язаного з захистом прав і свобод громадян, незалежності та територіальної цілісності України.

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Крім того, депутати розглянуть 5 проектів постанов про проведення парламентських слухань, 5 проектів постанов про перейменування сіл і проект постанови про зміну і встановлення меж міста.