У Раді створено міжфракційне об'єднання "Захист прав дітей - пріоритет держави"
10:18, 20 березня 2015Політика
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У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "Захист прав дітей - пріоритет держави".
Про нове міжфракційне об'єднання перший віце-спікер парламенту повідомив ще до відкриття засідання / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це ще до відкриття засідання повідомив перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.
Він зазначив, що головою об'єднання є депутат від «Опозиційного блоку» Юрій Павленко.
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Як повідомляв УНІАН, Рада на пленарному засіданні 20 березня під час години запитань до уряду заслухає Кабінет Міністрів з питань забезпечення енергетичними ресурсами національної економіки та формування тарифів для споживачів.
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