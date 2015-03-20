У Раді створено міжфракційне об'єднання "Захист прав дітей - пріоритет держави"

Як передає кореспондент УНІАН, про це ще до відкриття засідання повідомив перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.

Він зазначив, що головою об'єднання є депутат від «Опозиційного блоку» Юрій Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, Рада на пленарному засіданні 20 березня під час години запитань до уряду заслухає Кабінет Міністрів з питань забезпечення енергетичними ресурсами національної економіки та формування тарифів для споживачів.