Після скасування виставки про анексію Криму українська делегація принесла фото в залу засідань
Вчора делегація України при ОБСЄ показала фото зі скасованої виставки щодо російської агресії у Криму на засіданні Постійної ради.
Про це повідомляється на сторінці української місії в ОБСЄ у Twitter.
"Показали фото скасованої виставки щодо російської агресії у Криму на засіданні Постради ОБСЄ вчора", - сказано в повідомленні.
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Також повідомляється, що українська делегація направила Сербії та генсеку ОБСЄ протест у зв'язку зі скасуванням виставки.
Делегація #Україна в #ОБСЄ направила .@Serbia2015OSCE та Генсеку ОБСЄ протест щодо скасування виставки по #Крим'у та очікує відпов.пояснень
— UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) March 20, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України заявляє, що розчароване рішенням Сербського головування в ОБСЄ і генерального секретаря ОБСЄ, яким скасоване проведення 19 березня у приміщенні штаб-квартири ОБСЄ у Відні фотовиставки у зв’язку з річницею окупації Росією Криму.