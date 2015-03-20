Після скасування виставки про анексію Криму українська делегація принесла фото в залу засідань

Про це повідомляється на сторінці української місії в ОБСЄ у Twitter.

"Показали фото скасованої виставки щодо російської агресії у Криму на засіданні Постради ОБСЄ вчора", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що українська делегація направила Сербії та генсеку ОБСЄ протест у зв'язку зі скасуванням виставки.

Делегація #Україна в #ОБСЄ направила .@Serbia2015OSCE та Генсеку ОБСЄ протест щодо скасування виставки по #Крим'у та очікує відпов.пояснень — UKR Mission to OSCE (@UKRinOSCE) March 20, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України заявляє, що розчароване рішенням Сербського головування в ОБСЄ і генерального секретаря ОБСЄ, яким скасоване проведення 19 березня у приміщенні штаб-квартири ОБСЄ у Відні фотовиставки у зв’язку з річницею окупації Росією Криму.