Після скасування виставки про анексію Криму українська делегація принесла фото в залу засідань

15:39, 20 березня 2015
Політика
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Вчора делегація України при ОБСЄ показала фото зі скасованої виставки щодо російської агресії у Криму на засіданні Постійної ради.

twitter.com/UKRinOSCE

Про це повідомляється на сторінці української місії в ОБСЄ у Twitter.

"Показали фото скасованої виставки щодо російської агресії у Криму на засіданні Постради ОБСЄ вчора", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що українська делегація направила Сербії та генсеку ОБСЄ протест у зв'язку зі скасуванням виставки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України заявляє, що розчароване рішенням Сербського головування в ОБСЄ і генерального секретаря ОБСЄ, яким скасоване проведення 19 березня у приміщенні штаб-квартири ОБСЄ у Відні фотовиставки у зв’язку з річницею окупації Росією Криму.

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