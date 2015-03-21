Росія в Брюсселі просить надати докази присутності своїх військових в Україні

Про це він сказав в Брюсселі під час роботи Брюссельського форуму, передає власний кореспондент УНІАН. "Надайте нам докази! - звернувся він до учасників дискусії, - міністр закордонних справ Росії направив офіційний запит міністру закордонних справ України - дайте нам будь-які деталі - імена, номери, будь-що, але до цього часу відповіді немає", - розповів Косачев.

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За його словами, це саме стосується "дуже багатьох доповідей Брідлава (американський генерал Філіп Брідлав, головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі) чи інших американців, яким подобається доводити, що Росія залучена (у конфлікт)". "Росія не залучена (у конфлікт) регулярними військами на південному сході України", - заявив російський чиновник.

Помічник державного секретаря США з європейських та євразійських справ Вікторія Нуланд зробила ремарку, що "всі хочуть ситуації, коли виграють всі". "Але це не можливо без довіри. Але не буде довіри, коли немає правди. Країні, яка відкидає звинувачення у тому, що має військові підрозділи на території іншої країни, немає довіри", - сказала вона.