МЗС Норвегії: ухвалений в Україні закон про Донбас відповідає Мінським угодам

Норвегія вважає, що рішення Києва про порядок проведення виборів на Донбасі відповідає Мінським домовленостям.

Про це йдеться в поширеній у суботу МЗС королівства офіційній заяві голови норвезької дипломатії Бьорге Бренде, повідомляє ТАСС.

"Український парламент вважає, що місцеві вибори мають бути проведені до того, як буде здійснено передачу важелів влади. Це в повній мірі відповідає Мінським домовленостям, у яких йдеться, що місцеві вибори повинні проводитися у відповідності з українським законодавством", - сказав Бренд.

Міністр привітав ухвалений 17 березня Верховною Радою закон про особливий статус для певних областей східної України, заявивши, що дії Києва "показують, що Україна серйозно ставиться до своїх зобов'язань і добивається втілення в життя домовленостей, досягнутих у Мінську".

Як повідомляв УНАН, Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення зміни до ст.10 закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” (№2378). За це рішення проголосували 265 народних депутатів із 347 зареєстрованих в сесійній залі.

Цим документом стаття 10 Закону України ”Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” доповнюється пунктами 4 і 5.

Читайте такожПорошенко припускає, що вибори на Донбасі можна буде провести вже цього рокуНими встановлюється, що статті 2 – 9 цього закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

- участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;

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- безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі; виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;

- недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;

- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;

- дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

Передбачений цим законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.