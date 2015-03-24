Російські ЗМІ повідомили про затримання громадянина України за шпигунство

Українець був затриманий у лютому 2015 року в Єкатеринбурзі в момент отримання первинного пакету конструкторських матеріалів з виробництва високотехнологічного енергетичного обладнання, заявили в ФСБ, передає ТАСС.

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за статтею КК РФ "Незаконні отримання та розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю". Українця звинувачують у незаконному збиранні інформації про діяльність Уральського турбінного заводу (УТЗ).

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"Він дав свідчення про здійснення протиправної діяльності. Щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці", - заявили також в ФСБ.

Раніше в МЗС повідомляли, що в російських СІЗО утримують понад 20 українських громадян.