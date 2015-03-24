"Влада" анексованого Криму відхрестилася від організації похорону Януковича-молодшого

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Аксьонов сказав на прес-конференції у Москві.

"Ми від ЗМІ тільки-но дізналися про цю ситуацію вчора-позавчора. В даному разі кримська влада жодних дій не вживала, до нас ніхто не звертався", - сказав Аксьонов.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня на Байкалі провалився під лід автомобіль, за кермом якого був Віктор Янукович-молодший. Водій загинув, а пасажирам вдалося врятуватися. За даними ЗМІ, Януковича-молодшого було поховано 23 березня в Севастополі. У Партії регіонів підтвердили загибель молодшого сина екс-президента України.