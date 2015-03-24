Прокуратура просить суд відсторонити від посади мера Чернігова

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, проводиться досудове розслідування щодо міського голови Чернігова, зокрема за фактом вчинення службового злочину під час перерахування понад 4,7 млн грн бюджетних коштів на рахунок приватного підприємства-забудовника.

Кошти за державною програмою «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», були сплачені виконкомом Чернігівської міськради за об’єкт, який не відповідав передбаченим законодавством вимогам за ступенем будівельної готовності (був готовий на 22% замість передбачених постановою Кабінету міністрів 75% і більше). У подальшому через банкрутство підприємства-забудовника будинок не було добудовано, гроші держави втрачено, а громадяни, які нагально потребують державного захисту, через ці оборудки залишилися без житла.

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«Викликає занепокоєння той факт, що досудове розслідування штучно ускладнюється та затягується окремими посадовими і службовими особами Чернігівської міської ради. Зокрема підозрюваний систематично не з’являється на виклики слідчого та до суду для участі у розгляді клопотань про заходи забезпечення у кримінальному провадженні. Деякі свідки з числа працівників міської ради не з’являються до слідчого, у зв’язку з чим застосовувався примусовий привід. Зафіксовано й інші випадки намагань ускладнити розслідування з боку підлеглих очільника міста», - сказано в повідомленні.

У зв’язку з тим, що у випадку подальшого перебування на посаді міський голова може продовжити використовувати свій статус, зв’язки і повноваження для вжиття заходів, спрямованих на протидію досудовому розслідуванню, прокуратура Чернігівської області звертається до суду із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення підозрюваного від посади.

Клопотання суд має розглядати у середу, 25 березня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року УНІАН повідомляв, що генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив заступника прокурора Чернігівської області Олександра Яся в рамках закону "Про очищення влади".