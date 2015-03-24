Син заступника генпрокурора Баганець заявив, що прокуратура Києва незаконно завела на нього справу

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Київської області, «інформація прокуратури Києва про оголошення підозри є не тільки неправдивою, а ще й незаконною».

«Генеральною прокуратурою України визначено підслідність кримінального провадження за прокуратурою Полтавської області. Виключно слідчі прокуратури Полтавщини мають право на вручення підозри, а також на розголошення будь-яких інших деталей досудового розслідування», - заявляє Баганець.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі прокуратури Києва з посиланням на прокурора столиці Сергія Юлдашева заявили, що Баганцю винесено підозру у чиненні тиску на працівників правоохоронних органів. За даними столичної прокуратури, за сприяння Баганця на території Києва нелегально працювало близько сотні гральних салонів та підпільних казино, зокрема так мережа «БОСС». «Встановлено, що, крім тиску на своїх підлеглих, Баганець намагався незаконно впливати й на дії працівників міліції, які розслідували кримінальні провадження даної категорії, зокрема в телефонному режимі він вимагав від міліціонерів припинити проведення слідчих дій в окремих гральних закладах, а також, незважаючи на рішення суду, забороняв вилучати звідти нелегальне обладнання», - повідомили у прокуратурі.

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Сьогодні, 24 березня, у Facebook керівник прес-служби прокуратури Києва Олена Яхно написала про те, що Юлдашев звільнений з посади прокурора Києва. «11 березня у прокуратурі Києва розпочався другий етап люстрації. Сьогодні черга дійшла й до прокурора Києва Сергія Юлдашева. Він щойно попрощався з колективом», - повідомила Яхно. Вона процитувала Юлдашева: «Сьогодні генеральний прокурор підписав пакет документів про звільнення із займаних посад тих прокурорів, які підпадають під закон про люстрацію. Закон є закон. Він його виконав. Свого часу і я виконав цей закон. Я дякую всім вам за роботу. Для мене було великою честю працювати в цьому колективі. Сподіваюся, що так само злагоджено і організовано він продовжить роботу вже при новому прокурорі».