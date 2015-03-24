На сина заступника генпрокурора Баганця завели справу

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України, повідомив прокурор Києва Сергій Юлдашев, інформує прес-служба відомства.

За словами Юлдашева, у рамках кримінального провадження дали покази 11 співробітників прокуратури та 6 працівників міліції.

Прокурор Києва зазначив, що це безпрецедентний випадок, коли співробітники правоохоронних органів масово дають свідчення проти сина заступника генерального прокурора.

"І це свідчить тільки про одне: вони точно знають, що за ними правда, а значить і сила. І ніхто не зможе уникнути відповідальності за скоєння злочину. Навіть син впливового Олексія Баганця", - сказав Юлдашев.

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"Вони повірили, що ми живемо в іншій країні, де немає місця безкарності мажорів. Саме тому всі ці правоохоронці сміливо і без коливань дали покази", - запевнив він.

Раніше, 19 березня, слідчий відділ прокуратури Києва за зверненням народних депутатів розпочав кримінальне провадження стосовно колишнього начальника управління прокуратури Києва Віталія Баганця за фактом вчинення ним особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що за сприяння Віталія Баганця на території Києва нелегально працювало близько сотні гральних салонів та підпільних казино, зокрема, так звана мережа "БОСС". Досудове розслідування триває.

«Також встановлено, що, крім тиску на своїх підлеглих, Баганець намагався незаконно впливати й на дії працівників міліції, які розслідували кримінальні провадження даної категорії, зокрема в телефонному режимі він вимагав від міліціонерів припинити проведення слідчих дій в окремих гральних закладах, а також, незважаючи на рішення суду, забороняв вилучати звідти нелегальне обладнання», - повідомили у прокуратурі.