«Народний фронт» закликає політичні сили не розхитувати ситуацію у середині країни

Зокрема, буквально вчора голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков висловив “мрію” політичного керівництва Росії про те, що прем’єр-міністру Арсенію Яценюку «варто втікати з країни».

Ще раніше, нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв про невдоволення як самим фактом формування партії «Народний фронт», так і діяльністю керівника українського Уряду, називаючи інші політичні сили в Україні, як прийнятні для Росії.

У «Народного фронту» не було і немає жодних ілюзій з приводу того, що путінська Росія змириться з тим, що саме представники нашої партії у найкритичніший час взяли на себе політичну відповідальність за захист країни і змогли зупинити агресивні плани Кремля, що Уряду Яценюка вдалося подолати тотальну залежність України від російських енергоносіїв.

Ми також свідомі того, що попри відносне перемир’я на фронті, Росія продовжує здійснювати підривну діяльність у середині України, сподіваючись у результаті внутрішніх політичних воєн і дестабілізації знову колонізувати Україну без додаткових військових надзусиль.

Саме під цим кутом зору партія і фракція «Народного фронту» розцінює останню заяву кількох народних депутатів вимогою до Голови Верховної Ради України скликати позачергове засідання Парламенту з метою публічної екзекуції Уряду за абсурдними звинуваченнями одного з чиновників, щодо зловживань якого Кабінет міністрів ініціював службове розслідування.

Це той самий Микола Гордієнко, який, щойно його було відсторонено Арсенієм Яценюком з посади голови Держфінінспекції України, під загрозою кримінальної справи розпочав кампанію “корупційних звинувачень” під керівництвом деяких політичних сил.

На основі цих звинувачень без фактів сьогодні розгортається масована атака на Кабінет міністрів за підтримки окремих політичних сил у середині українського Парламенту та за медійної підтримки окремих олігархічних груп. У прагненні розхитати ситуацію висовуються вимоги щодо створення Тимчасової слідчої комісії та навіть відсторонення від посади Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, що, очевидно, приведе до дестабілізації роботи виконавчої вертикалі влади у складних соціально-економічних умовах і загрози відновлення активних бойових дій на фронті.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк публічно звернувся до Генеральної прокуратури із вимогою розслідувати інформацію Гордієнка.

Відтак, наша фракція вимагає від ГПУ на найближчому засіданні Верховної Ради прозвітувати про результати розслідування і поставити крапку в цій інформаційній кампанії проти українського Уряду.

Ми також звертаємося до народних депутатів і фракцій, що входять у коаліційну більшість, із закликом не розхитувати ситуацію у середині країни, оскільки внутрішньополітичні війни та політичні кризи в умовах війни становлять небезпеку самому існуванню держави.