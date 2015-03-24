Парубій: Нам треба готуватися до чергової активної фази у зоні АТО

Про це він заявив у інтерв'ю "Українській правді".

Він нагадав, що перед всіма великими атаками терористи, як і зараз, багато говорили про начебто невиконання Україною мінських домовленостей.

"Співставляючи ту велику кількість живої сили і техніки, що сьогодні стоїть на кордоні з Україною, зважаючи на дані розвідки і на подібні заяви, адже вони як папуги повторюють те, що їм говорять з Кремля, я вважаю, що нам треба готуватися до чергової активної фази, а можливо найактивнішої атаки стосовно України", – заявив він.

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За словами Парубія такий прогноз підтверджують і розвіддані НАТО та США.

Коментуючи прийняття законів про особливе самоврядування в окупованих регіонах Донбасу, він заявив, що вони, в першу чергу, були прийняті для демонстрації західним партнерам дотримання Україною мінських угод і не зможуть зупинити російський наступ.

"Якщо ви мене спитаєте, чи я вірю в ці мирні переговори, я скажу: "Ні, не вірю". Коли мене спитають, чи цей закон може зупинити Путіна, скажу: "Ні, не зупинить", – сказав Парубій.