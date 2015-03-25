Бжезинський вважає, що вступ України в НАТО зашкодить країні

Таку думку висловив колишній радник президента США, відомий політолог Збігнєв Бжезинський в інтерв'ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.

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"Зараз важливо вижити і зберегти територіальну цілісність. Україні точно треба допомагати поставками обладнання. Чи повинна вона бути в НАТО? Це не є необхідним. Може бути навіть шкідливим", - сказав Збігнєв Бжезинський.

За його словами, є великі і сильні країни, які не входять до Альянсу, і жодним чином від цього не страждають.

Збігнєв Бжезинський зазначив, що є прихильником вступу України в Європейський союз, але це вимагатиме від українців багато років роботи. "Сьогодні багатьом здається, що треба лише заповнити заявку, щоб стати членом спільноти. Туреччина з 60-х років домагається членства. Українці повинні усвідомлювати, що це тривалий процес", - сказав він.

Як зазначив Збігнєв Бжезинський, вступ України як в Євросоюз, так і в НАТО був би "занадто сильної ляпасом Росії", чого, на його думку, краще уникнути. "Мова не йде про те, щоб дратувати Росію, щоб без потреби загострювати конфлікт", - сказав він.