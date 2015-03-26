Порошенко та Коломойський дали спільну прес-конференцію: ніякого конфлікту немає

Екс-глава Дніпропетровської області Ігор Коломойський займатиметься громадською та господарською діяльністю, заявив Порошенко під час прес-конференції, цитує главу держави його прес-секретар Святослав Цеголко.

"Порошенко: як президент не можу допустити, щоб приватні фірми використовували зброю. Коломойський займатиметься громадською і господарською діяльністю", - написав Цеголко.

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Порошенко подякував Коломойському за роботу, відзначивши його внесок у розвиток країни у важкий для України час.

Президент сказав, що команда Коломойського часто працювала на межі фолу, однак змогла вистояти і зберегти цілісність країни.

«У цьому заслуга всієї команди, всіх дніпропетровців», - сказав Порошенко.

Також Порошенко наголосив, що бізнесмени мають керувати лише власними активами.

"Приватний бізнес має керувати лише власними активами, державними має керувати держава", - процитував Цеголко слова Порошенка.

"Немає конфлікту і немає непорозумінь", - заявив у свою чергу Коломойський, кажучи про свої стосунки з главою держави.

«У нас з паном Порошенком нормальні стосунки. Він дуже терпляча людина. Я б себе звільнив через три місяці», - сказав Коломойський.

Він також заявив про підтримку нового губернатора області, запевнивши дніпропетровців у тому, що його команда продовжить роботу на благо країни.

«Ми живемо тут, нікуди не йдемо. Ми разом з вами», - сказав Коломойський.

"Президент: у природі моїх рішень нема нічого персонального. (Ігор) Коломойський і його команда справжні патріоти", - додав Цеголко, цитуючи слова Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Порошенко задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. За інформацією прес-служби президента, в. о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.