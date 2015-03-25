Коломойський залишається впливовим гравцем на політичній та економічній арені - політолог

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Володимир Фесенко.

«Я думаю, що указ президента про звільнення Коломойського з посади керівника ОДА, але за бажанням самого Коломойського, є взаємоприйнятним компромісом, є конструктивною і цивілізованою формою розв’язання того конфлікту, який ми бачили всі останні дні, враховуючи зустріч Коломойського з Порошенком, яка передувала цьому указу. Держава продемонструвала, що вона захищає свої інтереси, але в той же час те, що це хоча б зовні, відбулось в компромісній формі, дає надію на те, що не буде подальшого розвитку якихось гострих форм цього конфлікту», - сказав він, зазначивши, що цей конфлікт, зокрема, загрожував стабільності держави.

У той же час політолог зазначив, що Коломойський «так чи інакше, залишиться впливовим гравцем і в політичній, і в економічній системі». «У нього є багато інструментів впливу. Безумовно, він залишиться ключовим гравцем на Дніпропетровщині», - додав він.

Фесенко також висловив думку, що у Коломойського та його команди, є багато можливостей зміцнити та зберегти свої позиції під час місцевих виборів.

«Я думаю, що у Коломойського та його команди, є достатньо багато можливостей зберегти свої позиції і, навіть, зміцнити їх через місцеві вибори. Ми ще не знаємо, але я ризикну прогнозувати, що швидше за все, команда Коломойського, спробує взяти більшість депутатських мандатів в облраді та міській раді Дніпропетровська. Думаю, що люди Коломойського також спробують пройти і зміцнити ради багатьох інших регіонів. Він залишиться достатньо впливовим гравцем», - сказав Фесенко.

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Він також зауважив, що головним завданням новопризначеного в.о. голови Дніпропетровської ОДА є стабілізація ситуації. «Я думаю, що він має співпрацювати зі своїми попередниками. Це було б правильно. Щоб не було розривів, конфлікту, потрібна певна співпраця. Потрібно, щоб процес передачі влади відбувся достатньо органічно і без проблем і , щоб ситуація залишилась стабільною, бо це стратегічно важливий регіон для країни. Думаю, що завдання губернатора якраз в тому і полягає, щоб не воювати з командою Коломойського, а навпаки, спільно з нею, забезпечити стабільність в регіоні», - наголосив Фесенко.

Він також вислови думку й щодо приводу настроїв мешканців Дніпропетровщини. За словами Фесенка, наразі серед мешканців цього регіону, не спостерігається сепаратистських настроїв.

«У більшості мешканців цього регіону немає сепаратистських настроїв. Я думаю, що якщо і є такі настрої, то у абсолютної меншості і ситуація у Дніпропетровську набагато більш спокійніша, ніж в Харкові чи Одесі і тут справа не лише у Коломойському. Це настрій самих мешканців регіону і регіон продемонстрував свій патріотизм, він відносно спокійний, стабільний і цей стабільність та спокій потрібно зберігати», - сказав він.

У той же час, на думку політолога, головним є й те, щоб у нинішній ситуації, «деякі представники команди Коломойського, не демонстрували надмірних емоцій».

«Принципово - не гратись зараз у війну з державою. Якщо Коломойський проявив мудрість, коли був конфлікт інтересів, але знайшли конструктивний варіант розв’язання цього конфлікту, то так само конструктивно потрібно діяти і в регіоні. Не потрібно починати ніяких війн. Якщо з боку деяких представників команди Коломойського, не буде якихось авантюристичних дій і конфліктних заходів, тоді я думаю, ситуація залишиться стабільною та спокійною», - резюмував співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня президент задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА

За інформацією прес-служби президента, «Порошенко задовільнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним».

Також прес-служба повідомляє, що «президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України: «маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян».

В.о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.