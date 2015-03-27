Кернес особисто бив активістів Євромайдану - Аваков

Про це міністр МВС Арсен Аваков заявив в ефірі телеканалу "1+1", пише Lb.ua.

"Є вичерпні докази того, що Кернес особисто викрадав, бив і організовував знущання над людьми - харківськими майданівцями, які тоді були в дуже складній ситуації. Є відповідні факти і свідчення з обох сторін. Кернес має бути засуджений", - заявив Аваков.

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"Кернес буде чіплятися за процесуальні питання, але ніякого сумніву немає, що вирок має бути швидко. Проблема в тому, то Кернес - інвалід першої групи. Ця проблема етична для нас усіх, для суспільства. Але спочатку має бути вирок, а потім ми муситимемо прийняти відповідне рішення", - резюмував голова МВС.