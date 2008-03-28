Тимошенко: проблема в тому, що Ющенко категорично сказав «ні»

Навесні для служби в Збройних Силах України планують набрати 21,5 тис. військовослужбовців, які служитимуть за контрактом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пізно ввечері в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми розробили спеціальний план, який дає можливість набрати стільки контрактників, скільки треба армії без призову, не скасовуючи його. Ми повинні навесні взяти 21,5 тисячі людей. Це не так багато за мірками України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що служити за контрактом можна буде два роки – в цьому разі зарплата військовослужбовця становитиме 1,2 тис. грн., харчування та проживання буде оплачено державою і, крім того, по закінченні терміну контрактникові даватимуть змогу вступити у вищий навчальний заклад на безплатне навчання без іспитів. Ті, хто підпише контракт на 5 років, отримають вищу зарплату і можливість одержати житло.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що відповідний законопроект уже передано до Верховної Ради. «Якщо парламент прийме цей закон, то я впевнена, що ми цю 21 тисячу наберемо... і як наслідок, нам просто не треба буде брати людей на строкову службу», - зазначила прем`єр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що скасувати призов в армію можна було і з 1 січня 2008 року.

«Це можна було спокійно зробити з 1 січня без жодних перешкод. Фінансування для цього - не проблема, організаційні питання - не проблема. Проблема в тому, що Президент категорично сказав «ні» - він головнокомандувач», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Водночас вона наголосила, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО виступив настільки категорично, що якби у Верховній Раді поставили це питання, то це призвело б «до серйозних потрясінь у демократичній коаліції».