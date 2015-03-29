Унаслідок наїзду мікроавтобуса на зупинку у Львівській області загинули п'ять пасажирів - ОДА

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, ще двоє жителів села Ясинів отримали важкі травми.

Люди, які перебували на зупинці громадського транспорту, не постраждали.

Читайте такожНа Львівщині автомобіль в'їхав у зупинку: п'ятеро людей загинули, двоє травмовані«Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з бетонною зупинкою транспорту. На місці події загинули п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, з них четверо жителів села Ясинів віком 20 – 23 років та 35-річний житель Львова. 27-річний водій та 21-річний пасажир мікроавтобуса, жителі села Ясинів, госпіталізовані до реанімаційнійного відділення Бродівської ЦРЛ», - зазначається у повідомленні.