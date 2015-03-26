Нацрада з телерадіомовлення скасувала попередження телеканалу "Інтер"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Нацради Юрій Артеменко.

"Скасовано попередження телеканалу "Інтер", який порушував програмну концепцію, транслював не ту кількість фільмів та розважальних передач, яку зафіксовано в його ліцензії", - сказав Артеменко.

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За його словами, після позапланової перевірки 19 березня, яка була проведена на прохання телекомпанії, регулятор зафіксував усунення порушень, за які каналу раніше було оголошено попередження.

"Сьогодні одноголосно рішенням Національної ради санкцію "оголошення попередження" було знято з каналу "Інтер", - зазначив голова Нацради.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Нацрада з телерадіомовлення оголосила попередження телеканалу "Інтер" за підсумками проведення позапланової перевірки, яка була призначена після моніторингу новорічного ефіру. Перевіркою виявлено низку порушень, зокрема, канал показував фільми з участю російських акторів, які висловлюють антиукраїнську позицію. Крім того, канал показував фільми без прокатного свідоцтва, збільшив фільмопоказ і зменшив обсяг програм власного виробництва.