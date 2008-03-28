Ющенко натякнув Тимошенко, що йому не треба ані медведчуків, ані шуфричів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду вирішити всі проблеми щодо постачання природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у місті Васильків Київської області.

«Кінець-кінцем, я чекаю від уряду, від тих компетентних інституцій, які забезпечують газову політику, вирішення всіх газових питань, які передбачені політичними домовленостями. Нам не потрібна газова війна з Росією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, країні потрібні стабільні поставки газу.

«Я не хочу, щоб авантюристи знову приходили у цей сектор і як декілька років назад крали мільярди на цих оборудках. Я ніколи не займався газом як зацікавлена приватна особа і ніколи цим не буду займатись, і моя родина в тому числі. Я знаю, що брехні є багато – я на це хочу дати одну відповідь: я чесний Президент і хочу, щоб уряд, який відповідає за ті чи інші питання, не плутав інтереси державного характеру з якимось іншими», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, проблема в газовому питанні якраз лежить у цій площині, тому Україна не розрахувалася за жоден кубометр газу. За його словами, існування боргу за поставлений газ у розмірі більш як 2 млрд. доларів є не тільки великим фінансовим тягарем, а й негативно впливає на репутацію країни.

Він наголосив, що українець і українська нація мають за все платити, оскільки задарма ніхто нічого не даватиме.

«Чим достойніше, своєчасно, в повному обсязі ми це зробимо, тим менше нам буде потрібно послуг медведчуків, наприклад, чи шуфричів, чи когось ще з учорашнього дня», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також наголосив, що внутрішня ціна на газ в Україні на сьогодні після чотириразового підвищення за останні три роки все одно залишається нижчою, ніж в Росії. Він додав, що НАК «Нафтогаз» має 14 млрд. грн., некомпенсованих з держбюджету, і продовжує продавати газ деяким споживачам за ціною нижчою, ніж 50 доларів за тисячу кубометрів при тому, що закуповує газ за ціною 179,5 доларів.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що на сьогоднішній день Україна заборговувала Росії 2 млрд. доларів за спожитий з початку року газ.

Президент також повідомив, що доручив уряду і прем`єр-міністрові невідкладно сформувати директиви і відправити делегацію до Москви для переговорів. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що вищезазначені переговори повинні початися вже цього тижня. На його думку, на них повинно йтися про обсяги і умови поставок газу в 2008 році.

27 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що у НАК «Нафтогаз України» не існує боргу за газ перед російським ВАТ «Газпром» в сумі 2 млрд. доларів.

За її словами, існує заборгованість «в розмірі близько 900 млн.». Прем`єр повідомила, що причиною формування такої заборгованості є відсутність підписаних актів про постачання природного газу. «Тому уряд накопичив гроші, і чекає, коли будуть підписані документи. Зараз йде з`ясування позицій, як працюватиме новий контракт. Те, що привезли з Москви, – це поки що загальна рамкова угода. Це не борг – це очікування підписання документів і перерахунку грошей за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.