Відкриття карних справ СК РФ щодо подій в Україні є пропагандистським заходом - експерт

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Коментуючи те, що Слідчий комітет РФ порушив справу за «осквернення символів військової слави Росії, скоєних публічно на території України», Фесенко зазначив, що «це немає перспектив в правовому сенсі, це суто пропагандистський захід».

«Щодо міждержавних стосунків – це не перша і не остання така справа. На що треба звертати увагу – так це на нахабність дій Росії, яка відкриває карні справи, які стосуються України. Українська територія не є територією юрисдикції РФ», - зауважив експерт.

«Ми завтра теж можемо відкривати справи і такі спроби були щодо військових злочинів. Але якщо ми наприклад по ДТП у РФ відкриваємо справу – це хтось всерйоз буде сприймати?», - підкреслив Фесенко.

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На переконання політолога, МЗС має відповідним чином реагувати на кожну таку справу.

«Дії Слідчого комітету РФ - це чергове порушення міжнародного права і Росія не може відкривати карні справи на території, яка не підлягає її юрисдикції», - наголосив Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 30 березня Слідчий комітет РФ порушив справу за «осквернення символів військової слави Росії, скоєних публічно на території України».

26 березня Слідчий комітет РФ порушив чергову справу проти «невстановлених осіб» військовослужбовців Збройних сил України і Національної гвардії України, які нібито «організували застосування підконтрольними їм військовими підрозділами важких видів наступального озброєння невиборчої дії під час артилерійських обстрілів територій самопроголошеної «Донецької народної республіки».

В грудні минулого року Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу стосовно голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка.

У червні минулого року в Слідчому комітеті РФ заявили про порушення кримінальної справи стосовно на той час губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

У серпні минулого року Слідчий комітет РФ звертався в російський суд з проханням заарештувати 5 офіцерів 72-ої бригади Збройних сил України, яких «підозрювали» у «використанні важкого наступального озброєння невиборчої дії», «також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.