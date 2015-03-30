СК РФ порушив справу за "осквернення символів військової слави Росії" на території України
Слідчий комітет РФ порушив справу за «осквернення символів військової слави Росії, скоєних публічно на території України».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства, відомого заявами про порушення справ щодо керівництва України і українських військовослужбовців, які борються з російськими окупантами і їхніми поплічниками на сході України.
«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації за фактом знищення, пошкодження і осквернення скульптурних та архітектурних споруд, присвячених боротьбі з фашизмом і жертвам фашизму, місць поховання учасників боротьби з фашизмом, а також осквернення символів військової слави Росії, скоєних публічно на території України, порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 244 КК РФ (наруга над тілами померлих і місцями їх поховання) і ч. 3 ст. 354.1 КК РФ (реабілітація нацизму)», - йдеться в повідомленні.
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Стверджується, що в розпорядженні «слідства» є конкретні факти, що свідчать про знищення та осквернення невстановленими особами на території України в 2014 році пам'ятників, присвячених боротьбі радянських воїнів з фашизмом. Так, нібито, 6 січня 2014 року в місті Глиняни Золочівського району Львівської області зруйновано пам'ятник тридцяти двом воїнам-визволителям, загиблим під час Великої Вітчизняної війни, 10 лютого в місті Одесі пошкоджено пам'ятник загиблим морякам і кораблям Чорноморського морського пароплавства, 22 лютого в місті Стрий Львівській області знесено пам'ятник радянському воїну-визволителю, 18 березня і 5 травня в місті Новомосковськ Дніпропетровської області осквернено меморіал, присвячений пам'яті жертв Голокосту, 9 квітня в місті Сухий Лиман Одеської області зруйновано пам'ятник воїнам, загиблим під час Великої Вітчизняної війни, 24 вересня в Києві в районі Бабиного Яру, осквернено меморіал «Менора», присвячений євреям, загиблим у часи Другої світової війни, 7 жовтня в Харкові було розбито меморіальну дошку Герою Радянського Союзу Петру Василевському.
«Ці пам'ятники є символами військової слави радянських воїнів у боротьбі з фашизмом, а оскільки Російська Федерація є правонаступником СРСР, зазначені протиправні дії спрямовані проти інтересів Російської Федерації. А відповідно до частини 3 ст. 12 КК РФ іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності у випадках, якщо злочин спрямований проти інтересів Російської Федерації», - заявили в Слідчому комітеті РФ.
Як повідомляв УНІАН, на території РФ були зафіксовані неодноразові випадки руйнування пам'ятників, присвячених боротьбі радянських воїнів з фашизмом.
Зокрема, 13 вересня 2012 року в центрі російського міста Іваново адміністрація зруйнувала пам'ятник героям Великої Вітчизняної війни, встановлений на честь ювілею Перемоги на площі 40-річчя Перемоги.
У прес-центрі івановського обкому КПРФ, комуністи і жителі міста намагалися запобігти зносу, виходячи на пікети, звертаючись з протестами на адресу адміністрації, але всі заходи виявилися безуспішними. Цей випадок не зацікавив слідчих Слідчого комітету РФ.