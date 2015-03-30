СК РФ порушив справу за "осквернення символів військової слави Росії" на території України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства, відомого заявами про порушення справ щодо керівництва України і українських військовослужбовців, які борються з російськими окупантами і їхніми поплічниками на сході України.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації за фактом знищення, пошкодження і осквернення скульптурних та архітектурних споруд, присвячених боротьбі з фашизмом і жертвам фашизму, місць поховання учасників боротьби з фашизмом, а також осквернення символів військової слави Росії, скоєних публічно на території України, порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 244 КК РФ (наруга над тілами померлих і місцями їх поховання) і ч. 3 ст. 354.1 КК РФ (реабілітація нацизму)», - йдеться в повідомленні.

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Стверджується, що в розпорядженні «слідства» є конкретні факти, що свідчать про знищення та осквернення невстановленими особами на території України в 2014 році пам'ятників, присвячених боротьбі радянських воїнів з фашизмом. Так, нібито, 6 січня 2014 року в місті Глиняни Золочівського району Львівської області зруйновано пам'ятник тридцяти двом воїнам-визволителям, загиблим під час Великої Вітчизняної війни, 10 лютого в місті Одесі пошкоджено пам'ятник загиблим морякам і кораблям Чорноморського морського пароплавства, 22 лютого в місті Стрий Львівській області знесено пам'ятник радянському воїну-визволителю, 18 березня і 5 травня в місті Новомосковськ Дніпропетровської області осквернено меморіал, присвячений пам'яті жертв Голокосту, 9 квітня в місті Сухий Лиман Одеської області зруйновано пам'ятник воїнам, загиблим під час Великої Вітчизняної війни, 24 вересня в Києві в районі Бабиного Яру, осквернено меморіал «Менора», присвячений євреям, загиблим у часи Другої світової війни, 7 жовтня в Харкові було розбито меморіальну дошку Герою Радянського Союзу Петру Василевському.

«Ці пам'ятники є символами військової слави радянських воїнів у боротьбі з фашизмом, а оскільки Російська Федерація є правонаступником СРСР, зазначені протиправні дії спрямовані проти інтересів Російської Федерації. А відповідно до частини 3 ст. 12 КК РФ іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності у випадках, якщо злочин спрямований проти інтересів Російської Федерації», - заявили в Слідчому комітеті РФ.

Як повідомляв УНІАН, на території РФ були зафіксовані неодноразові випадки руйнування пам'ятників, присвячених боротьбі радянських воїнів з фашизмом.

Зокрема, 13 вересня 2012 року в центрі російського міста Іваново адміністрація зруйнувала пам'ятник героям Великої Вітчизняної війни, встановлений на честь ювілею Перемоги на площі 40-річчя Перемоги.

У прес-центрі івановського обкому КПРФ, комуністи і жителі міста намагалися запобігти зносу, виходячи на пікети, звертаючись з протестами на адресу адміністрації, але всі заходи виявилися безуспішними. Цей випадок не зацікавив слідчих Слідчого комітету РФ.