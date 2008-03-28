Тимошенко прибере РосУкрЕнерго попри протидію Медведєва?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чекає, що найближчим часом компанія «РосУкрЕнерго» піде з газового ринку, незважаючи на останню заяву «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Києві.

«УкрГазЕнерго» вже ліквідоване повністю з ринку… І я думаю, найближчим часом, коли завершаться переговори, буде ліквідовано і другого посередника – «РосУкрЕнерго»… У мене є оптимізм щодо цього», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що після того, як «РосУкрЕнерго» піде з газового ринку, ціна на газ для України не підніметься.

Як повідомлялося, заступник голови правління «Газпрому», новообраний Президент РФ Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю газеті The Financial Times заявив, що компанія "РосУкрЕнерго" не може бути поки що виключена з відносин між Росією і Україною у сфері поставок газу. «Ми не закінчили відношення з RosUkrEnergo, - сказав О.МЕДВЕДЄВ. - У нас існують довгострокові контракти з RosUkrEnergo за міжнародним законодавством. І зараз ми дуже ретельно працюємо над тим, щоб не порушити підписаних контрактів».

При цьому, оцінюючи в цілому газовий конфлікт з Україною, він відкинув версії про політичні мотиви цих розбіжностей. «Це був не спосіб погрожувати, - сказав О.МЕДВЕДЄВ про скорочення поставок. – Це було просте рішення в ситуації, що склалася: немає оплати за наш газ, немає контрактів». Відповідаючи на питання газети про загрозу монополізму з боку «Газпрому», О.МЕДВЕДЄВ назвав це «повною нісенітницею».

27 березня в ефірі телеканалу «1+1» Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла через тиждень назвати дату, коли компанія «РосУкрЕнерго» припинить поставки газу до України. «Зараз ще переговори йдуть, і я думаю, що ми найближчим часом зможемо повідомити суспільству гарні новини», - сказала вона.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго».

12 березня на переговорах у Москві між керівництвом НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» було підписано рішення про усунення з газового ринку України компанії «УкрГаз-Енерго».

Кабінет міністрів України зобов`язав Державну митну службу здійснювати, починаючи з 1 березня 2008 р., попереднє митне оформлення природного газу, який надходить до газотранспортної системи України для споживачів, тільки на НАК “Нафтогаз України” за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Згідно з постановою Кабміну № 63 від 12 березня ц.р., НАК «Нафтогаз України» зобов`язана відповідно до Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері від 4 січня в 2006 р. здійснювати розрахунки з компанією “РосУкрЕнерго АГ” або ЗАТ “Газпром експорт” за прийнятий на кордоні з Російською Федерацією центрально- і середньоазіатський природний газ, виходячи з його ціни в 2008 році 179,5 дол. США за 1 тис. куб. м.

У постанові зазначається, що з 1 січня в 2008 р. центрально- і середньоазіатський природний газ, який надходить до газотранспортної системи України від компанії “РосУкрЕнерго АГ”, використовується тільки для споживачів України в обсягах відповідно до балансу надходження і розподілу природного газу на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 січня в 2008 р. № 57.

З 1 березня, згідно з документом, імпортований природний газ реалізується в Україні НАК “Нафтогаз України” та її дочірньою компанією “Газ України” за умови стовідсоткової оплати споживачами за використаний газ.