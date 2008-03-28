У день приїзду Буша Бориспільську трасу перекриють мінімум на дві години

Близько 4 тисяч міліціонерів забезпечать правопорядок у Києві під час перебування Президента США Джорджа БУША, при цьому в столиці буде введено спеціальний режим безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО в Тбілісі (він перебуває в Грузії у складі української делегації, очолюваної міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ).

О.САВЧЕНКО відзначив, що в Києві працюватимуть близько 4 тисяч міліціонерів, включаючи резерв, з них майже тисяча буде виведена на трасу проїзду Президента США і делегації від аеропорту "Бориспіль" до Києва. "Це забезпечення проїзду трасою, попередження виходу будь-кого на узбіччя, траси, перевірка будинків", - пояснив він. О.САВЧЕНКО наголосив, що "в Києві багато власників зброї, і мало що може статися".

Як стверджує заступник міністра, траса буде перекрита на вимогу американської сторони: "На вимогу американської сторони ми трасу повинні взяти майже в режим. Тобто, транспорт знімається за дві години до проїзду трасою Президента США і делегації. За цей час ніхто трасою їздити не буде".

О.САВЧЕНКО повідомив, що точний час прибуття Дж.БУША поки що невідомий, але якщо припустити, що він прибуває 31 березня о 19.00, то о 17.00 на трасу вже практично ніхто не виїде, окрім аварійних служб і швидкої допомоги.

Як нагадав О.САВЧЕНКО, протяжність траси від Борисполя до Києва – близько 30 км. У зв`язку з цим, за його словами, для попередження людей буде зроблено відповідне звернення місцевої влади Києва і Бориспільського району про те, що "будуть такі незручності". За словами заступника керівника МВС, аналогічна процедура дотримуватиметься під час виїзду Дж.БУША з Києва до Борисполя.

О.САВЧЕНКО назвав такі заходи "безпрецедентними". Разом з тим, він наголосив, що вони практично аналогічні тим, що їх вживали під час приїзду Папи Римського Іоанна Павла II в 2001 році.

"Є вимоги служби безпеки тієї людини, яка прибуває", - сказав він і додав, що такі вимоги необхідно виконувати.

Заступник міністра наголосив, що, безперечно, "Управління державної охорони буде законодавцем дій, а міліція – виконавцем".

За його словами, значна частина цих людей перебуває в резерві. Близько тисячі правоохоронців буде на трасі, ще близько тисячі "стоятиме на горищах, контролюватиме балкони, аби ніхто не вийшов зі зброєю".

О.САВЧЕНКО повідомив: "З ним (з Дж.БУШЕМ) їдуть снайпери, і якщо вони десь на балконі побачать, припустимо, людину з рушницею, у них є право стріляти". У зв`язку з цим він акцентував увагу на необхідності інформування громадян про недопущення подібних дій, "аби не ходили по дахах з предметами, схожими на зброю".

Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що це все "правильно, законом передбачено. Приїжджає людина, за яку ми несемо відповідальність".

У свою чергу, начальник столичної міліції Віталій ЯРЕМА відзначив, що 2 тисячі міліціонерів – це представники київської міліції, близько тисячі чоловік, які забезпечуватимуть правопорядок у Києві, це військовослужбовці Внутрішніх військ, ще 300 прибудуть з інших областей.