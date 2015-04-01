Кримських татар "практично примушують до депортації" - Лутковська

Про це вона сказала на міжнародній конференції з дотримання прав людини у Криму, яка проходить у Києві, повідомляє Крим.Реалії.

«Вдруге у своїй історії кримськотатарське населення змушене змінити своє місце проживання і їх практично примушують до депортації. Це і переслідування лідерів кримськотатарського народу, і заборона Рефату Чубарову (голова Меджлісу - ред.) в'їжджати до Криму», - сказала на конференції Лутковська.

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«Я хочу звернути вашу увагу, про це мало говорять, але зараз порушується право кримськотатарського народу на самоорганізацію, порушуються права людини на елементарне право спілкуватися зі своїми рідними, близькими. У Рефата Чубарова там залишилася мати, яка у свій час уже пережила одну депортацію, зараз вона переживає другу депортацію, яка стосується її сина. Мені здається, що це просто не по-людськи», - додала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський омбудсмен запросила листування кримськотатарського телеканалу ATR із Роскомнаглядом.