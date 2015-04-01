Російський омбудсмен запросила листування кримськотатарського телеканалу ATR із Роскомнаглядом

02:24, 01 квітня 2015
Політика
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Апарат уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової запросив листування першого кримськотатарського телеканалу ATR із Роскомнаглядом.

атр / скриншот видео Радио Свобода

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на заяву заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу Лілі Буджурової на телемості, організованому ATR і російським каналом «Дождь».

«Сьогодні з нами зв'язалися з апарату Елли Памфілової, запросили всю нашу переписку із Роскомнаглядом», - розповіла Буджурова. Вона висловила здивування, що в апараті уповноваженого з прав людини у Російській Федерації так пізно звернули увагу на ситуацію навколо телеканалу.

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«Будемо сподіватися на її підтримку», - додала Буджурова.

З 1 квітня телеканал ATR припинив мовлення.

Телекомпанія кілька разів подавала документи в Роскомнагляд, але їх повертали назад з різних причин.

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