Російський омбудсмен запросила листування кримськотатарського телеканалу ATR із Роскомнаглядом
Апарат уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової запросив листування першого кримськотатарського телеканалу ATR із Роскомнаглядом.
Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на заяву заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу Лілі Буджурової на телемості, організованому ATR і російським каналом «Дождь».
«Сьогодні з нами зв'язалися з апарату Елли Памфілової, запросили всю нашу переписку із Роскомнаглядом», - розповіла Буджурова. Вона висловила здивування, що в апараті уповноваженого з прав людини у Російській Федерації так пізно звернули увагу на ситуацію навколо телеканалу.
Читайте такожХештег #SaveATR увійшов до топу українського Twitter
«Будемо сподіватися на її підтримку», - додала Буджурова.
З 1 квітня телеканал ATR припинив мовлення.
Телекомпанія кілька разів подавала документи в Роскомнагляд, але їх повертали назад з різних причин.