Ющенко доручив Тимошенко розвивати... скаутський рух

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду створити сприятливі умови для розвитку скаутського руху.

Про це йдеться в указі “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”, розміщеного на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до документу, Кабінет Міністрів України має забезпечувати створення сприятливих умов для розвитку пластового (скаутського) руху в Україні, спрямованого на всебічний розвиток молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу.

Уряд також має передбачати під час розроблення державних цільових програм з питань реалізації державної молодіжної політики, зокрема проекту закону про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2009-2015 роки, заходи з підтримки пластового (скаутського) руху.

Крім того, Кабмін повинен заходів щодо залучення в установленому порядку скаутських організацій України, в тому числі молодіжної організації «ПЛАСТ – Національна Скаутська Організація України», до розроблення та реалізації спільних із центральними органами виконавчої влади проектів, пов`язаних із роботою з дітьми; популяризації та використання виховної методики пластового (скаутського) руху в роботі позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого та фізкультурно-спортивного напрямів тощо.

Уряд має сприяти створенню документального фільму про історію пластового (скаутського) руху в Україні та популяризацію цієї організації іншими засобами.

Президент доручив також Кабміну сприяти в установленому порядку створенню в Україні міжнародного координаційно-навчального пластового (скаутського) центру.

Кабмін має розробити за участю молодіжної організації «ПЛАСТ – Національна Скаутська Організація України», інших скаутських організацій та затвердити плани заходів з відзначення у 2009 році 20-ї річниці відновлення діяльності ПЛАСТу в Україні та у 2012 році - 100-річчя пластового (скаутського) руху в Україні.