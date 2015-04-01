Посол: Данія не буде надавати Україні зброю

Про це під час брифінгу у Харкові сказала посол Данії в Україні Мерете Юль. "Ми робимо все, що ми можемо з нашого боку, але військове спорядження і зброя - це не наша частина роботи. Ми цього робити не будемо", - сказала посол.

Читайте такожПольща і Данія солідарні з Україною і підтримують її на європейському шляху – глави МЗС

При цьому вона підкреслила, що данці допомагають на приватному рівні: люди збирають гроші і обладнання і відправляють в Україну. "Данія - близький друг України. Ми уважно відстежуємо процеси, які відбуваються в Україні. Намагаємося допомогти і політично, і на рівні бізнесу, і парламентськими ініціативами в Данії", - сказала Мерете Юль.

У свою чергу перший секретар посольства Данії в Україні Анне Тофт Соренсен після брифінгу уточнила, що Данія надала Україні 9 JPS-пристроїв, певну кількість військової форми. Крім того, за її словами, данський уряд передав у трастові фонди НАТО 300 тис. євро для військової підтримки України.

Крім цього Мерете Юль зазначила, що питання введення миротворчої місії на Донбасі необхідно максимально використати для припинення конфлікту в Україні. "Ми не можемо це питання вирішувати самостійно. Питання буде розглядатися в Нью-Йорку, в ООН. Якщо Євросоюз організовує таку миротворчу операцію, тоді це буде вирішуватися всередині Європи. На європейському рівні, це дуже важливий процес і його потрібно використовувати максимально", - сказала посол.

Також датський дипломат зазначила, що Данія підтримує санкції проти Росії. "Данія дуже підтримує санкції проти Росії. Ми бачимо в Данії, що ці санкції відразу не занадто сильно вплинуть, але з часом, у довгостроковій перспективі це вплине", - сказала посол.

Вона зазначила, що багато данських компаній втрачають прибуток, тому що припинився експорт у Росію. "Данські бізнесмени йдуть на це свідомо, вони втрачають свої доходи, тому що вони хочуть таким чином вплинути на Росію і припинити конфлікт", - сказала дипломат.

У зв'язку з цим Мерете Юль зазначила, що Данія поважає територіальну цілісність України. "Зараз дуже важка ситуація. Я не можу передбачити, коли буде по-іншому. Але це (Крим, окуповані території Донецької та Луганської областей - УНІАН) українська територія. Це наша політика: 100% це українська територія", - підсумувала данський посол.