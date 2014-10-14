Данія подарувала ВПС 15 новітніх GPS-навігаторів

Сьогодні, 14 жовтня, у Києві, в приміщенні Посольства Королівства Данія в Україні Посол Королівства Данія в Україні пані Мерете Юль офіційно передала представникам Повітряних Сил Збройних Сил України 15 новітніх авіаційних GPS навігаторів 695 «Atlantic», необхідних для роботи українських літаків, з побажанням здійснення точних та безпечних глобальних польотів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Читайте такожПорошенко обіцяє відновити та модернізувати військово-повітряні силиЦе стало можливо завдяки тісній співпраці між міністерствами оборони України і Данії у сфері авіатранспортних перевезень протягом 7 останніх років, сказано в повідомленні.

Так, у період 2009 - 2014 років проведено 6 операцій зі стратегічних авіаційних перевезень за участю літака Іл-76МД та особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України. У квітні-травні 2015 року планується сьома операція під назвою «Північний Сокіл-2015».