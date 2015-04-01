Наливайченко назвав членів КПУ поліцаями та колаборантами

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв'ю газеті "День".

"Коли почалася відкрита російська агресія, комуністи, як ніхто, виконували функції поліцаїв і колаборантів, допомагаючи Кремлю в Криму, в Луганській і Донецькій областях", - розповів він.

Крім того, за його словами, до анексії Криму й окупації частини Донбасу призвело ще блокування боротьби із сепаратизмом на рівні парламенту і Генеральної прокуратури в 2008-2009 роках.

"Коли я очолював Службу безпеки в першу каденцію, ми вже тоді порушували кримінальні справи проти сепаратизму та проти проросійських організацій, як-то «Севастополь - Крым - Россия» чи «Донецька республіка». Але у відповідь отримували шалений опір проросійськи налаштованих народних депутатів у нашому парламенті, які користувалися імунітетом і захистом тодішньої Генеральної прокуратури, яка за законодавством була й залишається наглядовою інстанцією за Службою безпеки. ГПУ, яка на той час була під регіоналами, закрила багато наших справ щодо сепаратизму", - заявив голова СБУ.

Читайте такожУ КПУ спростовують інформацію про обрання Симоненка до президії пленуму КПРФТакож він прокоментував заяву Симоненка про намір привезти членів КПРФ у Київ 1 травня.

"Вони можуть заявляти все що хочуть — хай збирають своє збіговисько. Але ті, хто причетний до терористичної та сепаратистської діяльності, одразу будуть затримані. Україна сьогодні захищає свою територію. Ті, хто сприяв агресії на сході нашої країни, переслідуватимуться як колаборанти Кремля і як ті, що скоїли злочини проти людяності", - сказав Наливайченко.

Нагадаємо, Симоненко нещодавно був обраний до президіуму пленуму ЦК КПРФ, яка є партією, що відкрито підримує війну проти Україні.