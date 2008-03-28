Буш із нетерпінням чекає зустрічі з Медведєвим

“Я ще не зустрічався з президентом Медвєдєвим, – сказав Президент США Джордж Буш в інтерв’ю журналу “Главред”, яке буде опубліковане 31 березня. – Якось бачив його один раз, але не розмовляв з ним як президент із президентом, звичайно. І він навіть ще не президент. Мені залишається тільки з нетерпінням чекати зустрічі з ним. Я планую відвідати Росію. Президент Путін надіслав мені запрошення відвідати Сочі, аби обговорити стратегічну угоду, ключовою частиною якої має бути протиракетна оборона. Конді Райс і Боб Гейтс (держсекретар та міністр оборони США. – Авт.) провели хороші зустрічі в Москві з президентом і своїми колегами з приводу цього дуже важливого питання – і, я надіюсь, ми зможемо просунути наш діалог, і в якийсь момент дійти згоди відносно таких важливих питань. Зокрема й щодо питання, яке стосується нерозповсюдження ядерної зброї. Я знаю, ми досягли згоди по Ірану: це означає, що Тегеран не повинен мати можливості розвивати свою програму. Я підтримав російські зусилля переконати Іран, що їм непотрібно вивчати, як збагачувати уран, оскільки президент Путін висловив бажання забезпечити їх цивільну атомну станцію цим матеріалом.

Є, звісно ж, сфера, де ми продовжуємо дискусії. Коли я привітав президента Медвєдєва з обранням, то нагадав йому, що деякі з його коментарів про прозорість та верховенство права – я не можу, звісно, відобразити з точністю все, що він говорив, – звучали досить прогресивно. Я сказав йому, що ми дуже уважно слухали цю промову. Я оцінив її і з нетерпінням чекаю, коли зможу попрацювати з ним, аби допомогти досягти поставлених цілей.

Також хотів би зазначити, що інші країни повинні сподіватись на те, що Сполучені Штати матимуть добрі відносини з Росією. Це дуже важливо, аби ми мали такі відносини, адже ми можемо знаходити спільні інтереси.

З іншого боку, є питання, в яких я висловлював свою незгоду з президентом Путіним. Це питання, пов’язані з розвитком демократії. І моя стратегія полягає в тому, аби підтримувати відносини таким чином, щоб він також дослухався до моїх думок. Коли кажуть, що Буш має хороші взаємини з Путіним – на це є причина. Але щоб бути кимось почутим, то треба бути відкритим для цього, а це важко, якщо постійно виносити на публіку всі наші непорозуміння. Я вирішив цього не робити.

Так чи інакше, я оптимістично дивлюсь на речі. І думаю, що багато людей в Європі зітхнуть з полегшенням, якщо ми дійдемо згоди в питанні протиракетної оборони. Надіюсь, ми зможемо це зробити. Одна з речей, яка допоможе в цьому, – це довести російській стороні, що така система не спрямована проти Росії. Зрештою, непотрібно багато ракет, аби здолати такий вид системи, про який ми говоримо. І Росія має більш ніж достатньо ракет, якщо вони це захочуть зробити”.