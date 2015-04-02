Сторінка УНІАН Вконтакте налічує вже більше 100 тисяч учасників
13:54, 02 квітня 2015Політика
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Станом на 2 квітня 2015 року кількість підписників УНІАН у соціальній мережі Вконтакте становить понад сто тисяч.
На УНІАН Вконтакте підписалися вже 100 000 користувачів
В цілому сторінка УНІАН є однією з найпопулярніших українських «новинних» груп.
На своїй сторінці ми цілодобово транслюємо найважливіші оновлення сайту - найсвіжіші ексклюзивні новини, фото та відео.
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