Сторінка УНІАН Вконтакте налічує вже більше 100 тисяч учасників

13:54, 02 квітня 2015
Політика
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Станом на 2 квітня 2015 року кількість підписників УНІАН у соціальній мережі Вконтакте становить понад сто тисяч.

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В цілому сторінка УНІАН є однією з найпопулярніших українських «новинних» груп.

На своїй сторінці ми цілодобово транслюємо найважливіші оновлення сайту - найсвіжіші ексклюзивні новини, фото та відео.

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