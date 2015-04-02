Генсек Ради Європи закликав відновити мовлення кримськотатарського телеканалу ATR

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, відповідна заява Ягланда оприлюднена сьогодні Радою Європи.

Ягланд наголосив на важливості того, аби в Криму, як і в Європі, існували незалежні ЗМІ.

"Я закликаю владу в Криму й працівників кримськотатарського телеканалу знайти рішення, яке дозволить каналу продовжувати працювати. Вільні ЗМІ мають доносити людям різну інформацію та ідеї, як це гарантовано Європейською конвенцією про захист прав людини", - заявив він.

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При цьому Ягланд висловив готовність Ради Європи поділитися європейським досвідом з метою пошуку вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації у «Роскомнадзор», але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають й інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR, – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» і «Лідер», інтернет-видання «15 хвилин».