Автор статті вважає, що дві головні загрози для Заходу - "російський імперіалізм і переселення мусульманських мас".

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"Незважаючи на те, що наша економічна ситуація як і раніше краща, ніж в Росії, історія вчить нас тому, що не раз економічно більш слабкий супротивник знищував економічно більш сильного. Що стосується військової сфери, то наше і без того слабке становище послаблюється ще більше"... Щось буржуї запанікували", - написав Дмитро Рогозін, цитуючи фрагмент статті з Reflex.