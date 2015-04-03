Рогозін про західні ЗМІ: "щось буржуї запанікували"

11:35, 03 квітня 2015
Політика
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Віце-прем'єр уряду Росії Дмитро Рогозін прокоментував на своїй сторінці у Facebook статтю чеського видання Reflex.

рогозин

Автор статті вважає, що дві головні загрози для Заходу - "російський імперіалізм і переселення мусульманських мас".

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"Незважаючи на те, що наша економічна ситуація як і раніше краща, ніж в Росії, історія вчить нас тому, що не раз економічно більш слабкий супротивник знищував економічно більш сильного. Що стосується військової сфери, то наше і без того слабке становище послаблюється ще більше"... Щось буржуї запанікували", - написав Дмитро Рогозін, цитуючи фрагмент статті з Reflex.

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