Рогозін про західні ЗМІ: "щось буржуї запанікували"
11:35, 03 квітня 2015Політика
2245 0
Віце-прем'єр уряду Росії Дмитро Рогозін прокоментував на своїй сторінці у Facebook статтю чеського видання Reflex.
Дмитро Рогозін / УНІАН
Автор статті вважає, що дві головні загрози для Заходу - "російський імперіалізм і переселення мусульманських мас".
Читайте такожВіце-прем'єр РФ похвалився стратегічними ракетами: США не зможуть впоратися
"Незважаючи на те, що наша економічна ситуація як і раніше краща, ніж в Росії, історія вчить нас тому, що не раз економічно більш слабкий супротивник знищував економічно більш сильного. Що стосується військової сфери, то наше і без того слабке становище послаблюється ще більше"... Щось буржуї запанікували", - написав Дмитро Рогозін, цитуючи фрагмент статті з Reflex.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter