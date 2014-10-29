Російський віце-прем'єр сказав, коли Франція передасть перший "Містраль"
15:52, 29 жовтня 2014Світ
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Перший вертольотоносець "Містраль" буде переданий російській стороні 14 листопада, повідомив віце-прем'єр Дмитро Рогозін.
REUTERS
"Рособоронекспорт отримав запрошення 14 листопада прибути в Сен-Лазер, де вже знаходяться 360 російських військових моряків екіпажу і 60 фахівців-інструкторів для підготовки нових екіпажів, для передачі першого корабля "Владивосток" і для спуску на воду другого корабля", - сказав Рогозін.
Про це пише ТАСС.
За словами Рогозіна, з точки зору технічного виконання контракту все йде за планом.
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"Ми виходимо з того, що стосується політичних рішень, ми виходимо з того, що Франція має сама захищати свою власну репутацію надійного партнера, в тому числі у питаннях військового співробітництва", - зазначив віце-прем'єр.
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