Депутати просять Генпрокуратуру та СБУ надати інформацію про обшук в МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив позафракційний депутат Юрій Левченко.

Він нагадав, що 31 березня в МВС було проведено обшуки.

"Нам повідомили, що обшук відбувся, обшук проводили слідчі СБУ. І обшук проводився, зокрема, в кабінеті якраз керівника апарату Сергія Чеботаря", - сказав депутат.

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За словами Левченка, згідно з наданою депутатам інформацією, під час обшуку було виявлено "чорну бухгалтерську звітність, було виявлено велику суму коштів в іноземній валюті".

"Це як нам повідомляють", - додав він.

"Ми хочемо зробити зараз 2 депутатських звернення: на Генпрокуратуру і на СБУ щодо того, щоб нам підтвердили, що саме було вилучено під час цього обшуку і де саме відбувався обшук у МВС", - повідомив парламентарій.

Левченко уточнив, що ці звернення, крім нього, підписали також позафракційний депутат Андрій Іллєнко та депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін.

Відповідь від ГПУ та СБУ депутати очікують отримати протягом 2-х днів.

Левченко також висловив думку, що МВС наразі демонструє "позірну активність".

"Чому я кажу "позірна", тому що, попри правильні заяви, поки що конкретних результатів немає, і у випадку з Бочковським, цілком можливо, цих результатів не буде. Тому що, помітьте, як показово арештували Бочковського, показово арештували Стоєцького, але сьогодні і той, і інший випущені під заставу і дуже спокійно себе почувають", - сказав депутат. (УНІАН: 25 березня на засіданні Кабінету міністрів правоохоронці затримали Сергія Бочковського та Василя Стоєцького за підозрою у зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. Після цього уряд звільнив цих чиновників, також їм оголошено підозру).

Левченко вважає, що така "показуха" робиться, зокрема, через звіт Ради Європи щодо того, що МВС "послідовно блокувало розслідування злочинів на Майдані".

Він також додав, що ще в листопаді минулого року позафракційний депутат Павло Кириленко направив в МВС депутатський запит щодо "зловживань Бочковського, щодо корупційних схем".

"Ми звертали увагу тоді міністра внутрішніх справ на ці зловживання... Йому (Кириленку - УНІАН) прийшла відписка в листопаді 2014 року від МВС, від такого собі заступника Авакова Сергія Чеботаря, що ніякої корупції в діях Бочковського немає", - сказав депутат і висловив думку, що “Бочковський кришувався Аваковим".

Як повідомлялося, Служба безпеки України провела низку обшуків в МВС.

Речник СБУ Олена Гітлянська зазначила, що обшуки проводилися за дорученням слідчих Генпрокуратури в рамках розслідування однієї з кримінальних справ.

Водночас вона заперечила, що обшуки були у кабінетах керівників міністерства.

"Ми дійсно проводили обшук будівлі Міністерства внутрішніх справ за дорученням слідчих Генпрокуратури", - сказала вона. "Однак інформація, що обшуки проводилися у керівництва, не відповідає дійсності", - додала Гітлянська.