Кабмін хоче домогтися від Ради голосування за реформу МВС вже на цьому тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Між тим він визнав, що на даний час ці законопроекти ще не зареєстровані у Верховній Раді України. Водночас зазначив, що тільки сьогодні вони були розглянуті урядом.

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За словами Кириленка, йдеться про законопроекти про органи внутрішніх справ, про національну поліцію, про внесення змін до деяких законів України щодо дорожнього руху, про сервісні послуги та сервісні центри МВС і про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення застосування застави.

Кириленко висловив сподівання, що парламент зможе вже на цьому тижні розпочати розгляд даних законопроектів.