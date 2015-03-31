Аваков: війна - не виправдання для відсутності реформ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що реформи влади будуть ефективними, лише якщо громадяни будуть довіряти владі. Про це він заявив під час V Національного Експертного Форуму, організованого Інститутом Горшеніна, повідомляє LB.ua.

Він назвав три складових стрес-тесту для України: "Післямайданне очікування (населення - ред), найжорстокіша економічна криза після повалення Януковича, а також окупація і війна".

"Я бачу відповідь у двох речах: консолідація сил і реформи. Зрозуміло, що важко говорити про реформи, коли 30% ВВП країни залишилося на окупованій території... Так, війна, але це не виправдання відсутності реформ. Як би не було складно... Вікно можливостей є невеликим. І в рамках цього вікна у людей вистачить терпіння, або ні", - заявив він.

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Одним із дуже важливих чинників для успішних реформ Аваков вважає інформування людей.

"Наприклад, коли ми говоримо про реформу МВС... Ми можемо зробити все ідеально, за прикладом іноземних країн, але це не буде ефективно, коли не буде довіри. Влада повинна змінюватися, а люди знаючи, що влада змінюється, повинні підтримати і підіграти їй. Кожен на своєму місці повинен робити те, що може", - додав він.