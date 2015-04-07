У Держдумі закликали ввести санкції проти Латвії за порівняння РФ з Третім рейхом

«Чим більше я спостерігаю за сучасною Росією, тим більше приходжу до висновку, що вона закінчить, як німецький рейх після Першої і Другої світових воєн, і вже буде пізно», - написав глава МЗС, повідомляє Говорить Москва.

Голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков в прямому ефірі радіостанції «Говорить Москва» зазначив, що «заяви повинні мати ціну».

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«Тобто, коли міністр закордонних справ Латвії дозволяє собі такого роду висловлювання, то він повинен розуміти, що можуть піти з нашого боку кроки, які завдадуть серйозного удару по інтересам Латвії - економічним, торговельним, якимось ще. Я не вважаю, що можна дозволяти балакати всяку нісенітницю закордонним політикам без наслідків для цих самих політиків з точки зору їх допуску на територію Російської Федерації як мінімум, і для їхніх держав», - упевнений А. Пушков.

Депутат підкреслив, що, «якщо людина офіційно представляє державу, то держава повинна нести відповідальність за її слова».

«Тут є цілий ряд можливостей, тому мені здається, що ми повинні на це відповідати. І не заявами обов'язково, а якимись кроками, які покажуть, що слова повинні мати ціну. З точки зору змісту того, що він говорить, у мене таке відчуття, що в дуже багатьох політиків в Латвії, Литві і Польщі немає іншої можливості утвердити себе, окрім як надати підтримку найбільш оскаженілим антиросійським колам на Заході, і самим бути в перших рядах антиросійської кампанії», - вважає А. Пушков.

Співрозмовник радіостанції також додав, що Латвія «являє собою дуже невелику державу, що входить до НАТО і Євросоюзу, яка в умовах кризи з Росією набуває великого значення».

«Тому що це прикордонна держава, держава, куди зараз американці відправляють свої війська для проведення маневрів, і чим більше буде голосити керівник МЗС Латвії, тим більше буде до нього уваги в Євросоюзі і НАТО», - пояснив А. Пушков.