Рада достроково закрила вечірнє засідання, бо депутати розглянули всі заплановані питання
18:03, 07 квітня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман достроково закрив вечірнє засідання парламенту, оскільки депутати розглянули всі питання, передбачені на сьогодні порядком денним роботи.
Наступне засідання ВР відбудеться завтра / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман подякував депутатам за плідну роботу.
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При цьому він нагадав, що наступне засідання ВР відбудеться завтра, о 10.00.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з початку роботи Ради депутати зосередилися на питанні створення ТСК з розслідування заяв про корупцію в українському уряді.
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