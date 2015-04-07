Рада достроково закрила вечірнє засідання, бо депутати розглянули всі заплановані питання

Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман подякував депутатам за плідну роботу.

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При цьому він нагадав, що наступне засідання ВР відбудеться завтра, о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з початку роботи Ради депутати зосередилися на питанні створення ТСК з розслідування заяв про корупцію в українському уряді.