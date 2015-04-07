Слідча комісія з розслідування підвищення тарифів ЖКГ не врятує людей від бідності - депутат

Про це заявив член депутатської групи Андрій Шипко.

«Створення ТСК не врятує людей від бідності», - сказав він, коментуючи ініціативу трьох парламентських фракцій щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування законності рішення про підвищення житлово-комунальних тарифів для населення.

«Я прекрасно розумію, що таке тимчасова комісія і як вона працює. Діяльність ТСК - процес не одного дня і до скасування норм за тарифами людям потрібно буде ще дожити», - зазначив депутат.

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За його словами, сьогодні в першу чергу необхідно відстрочити підвищення тарифів ЖКГ.

«Зараз не час гратися в політичні ігри. Потрібно скасувати підвищення тарифів, зробити крок назад, щоб надалі мати можливість йти далі - до відродження України!» - додав Андрій Шипко.